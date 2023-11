Há 1h e 37min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Hélder Marques, que esteve entre a vida e a morte e sobreviveu por milagre. O nosso convidado sofreu um enfarte, depois de ter sido mal diagnosticado com uma mera crise de ansiedade. Hélder recorda o dia do enfarte e fala-nos da sua alimentação antes do sucedido. O nosso apresentador fica incrédulo com revelação de Hélder.