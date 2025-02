Ontem às 16:50

Beatriz era criança quando foi abusada sexualmente pelo pai do padrasto. Durante muito tempo calou por vergonha e foi de forma inesperada que tudo se soube. Depois de uma zanga com a mãe, Beatriz desabafou com uma amiga: "Estávamos a falar e eu disse «se a minha mãe soubesse disto». O telefone da minha amiga estava em alta voz e a mãe dela ouviu. No dia a seguir foi contar à minha mãe".