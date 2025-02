Há 2h e 50min

No dia em que a TVI celebra o seu 32.º aniversário, José Eduardo Moniz, diretor-geral do canal, reflete sobre o percurso da estação, as conquistas alcançadas e os desafios que se avizinham. Com uma carreira marcante na comunicação social portuguesa, Moniz fala com orgulho do seu contributo para a evolução da televisão em Portugal e sublinha o seu entusiasmo pelo futuro.