Goucha – Em lágrima, Jandira Dias defende-se de acusações do marido

Ontem às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com Tiago Ginga que recorda a sua participação n’«A Casa dos Segredos 4» e relação que nasceu dentro da casa com Bernardina Brito, com a qual tem um filho. Diana Lopes, ex-concorrente do «Big Brother – Desafio Final», faz o balanço da sua participação no reality show. Jandira Dias fala das razões a que levaram a sair da casa mais vigiada do país e defende-se das acusações que o marido teceu, publicamente, contra si.