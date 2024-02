Ontem às 23:42

Manuel Luís Goucha foi surpreendido com uma homenagem na gala dos 31 anos da TVI, no Casino Estoril. Foram mostradas imagens de Goucha desde que era um bebé e ao longo destes muitos anos a fazer televisão. O apresentador foi agraciado com um troféu e foi aplaudido de pé por todo o Casino Estoril. Veja o momento imperdível, assim como a reação de Goucha