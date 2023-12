Goucha - Emocionado, Rui Andrade recorda a morte traumática do pai

Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de vida de Helena Ribeiro que durante três décadas viveu refém uma anorexia mal diagnosticada por não conseguirem identificar a sua origem. Na segunda parte, o ator Rui Andrade fala da paixão pelos palcos, da morte da irmã, do papel de pai dos sobrinhos e dos últimos momentos de vida do pai.