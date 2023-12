Goucha entrevista Benedita Pereira

29 nov, 17:06

Manuel Luís Goucha conversa com a atriz Benedita Pereira, que deu vida à personagem «Joana» na primeira temporada da série juvenil «Morangos com Açúcar». A nossa convidada recorda o casting e a experiência televisiva que a tornou para sempre uma figura conhecida, fala do ladro negro da fama, e é ainda, surpreendida por caras bem conhecidas do público. A atriz partilha um pouco da sua vida pessoal, inclusivamente a sua relação com o companheiro Francisco e o papel de mãe.