Goucha entrevista Carla Vasconcelos

Ontem às 17:09

No «Goucha», a atriz fala, sem tabus, do seu problema de excesso e como ser «gordo» leva a preconceito no mundo da representação. Conta-nos como conheceu o companheiro, porque decidiu construir casa no Alentejo e recebe várias mensagens surpresa de amigos e atores.