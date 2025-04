Há 2h e 52min

Aos 41 anos, André Ventura volta a disputar as eleições legislativas, marcadas para 18 de maio de 2025, com um objetivo declarado: chegar a primeiro-ministro. O líder do CHEGA esteve, esta terça-feira, à conversa com Manuel Luís Goucha, numa entrevista exclusiva, onde falou não só da sua carreira política, mas também da sua vida pessoal — e dos sacrifícios que essa escolha tem exigido