21 nov, 17:19

Goucha entrevista Filipa Maló Franco, que deu vida à personagem «Clarinha» na série «Super Pai». Após ter desistido do caminho da representação, a nossa convidada dedicou-se à área da saúde e tornou-se psicóloga. Entre revelações sobre o porquê de ter desistido da representação, Filipa fala-nos, ainda, sobre o seu papel de mãe. No final da conversa, a mesma é surpreendida por uma visita da mãe no estúdio.