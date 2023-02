31 jan, 14:38

No «Goucha», o apresentador «confrontou» o ex-líder do partido CDS. O ex-líder do partido confessa que não se sente «coveiro» do CDS, porque se manteve fiel aos valores em prol de qualquer resultado eleitoral. Admite que não se arrepende de nada e que acarretou os erros que cometeu. Mostra-se um homem infeliz pelo CDS estar desaparecido do Parlamento e com pouca expressão nas sondagens já realizadas.