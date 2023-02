2 fev, 22:36

No «Goucha», a convidada recorda a sua história de vida. Fala da juventude, conta-nos o que a levou ao mundo do esoterismo e astrologia, recorda o falecimento do pai e como a família encarou a notícia de que este era heterossexual. A mãe da astróloga faz uma engraçada surpresa à filha e Joana faz «previsões» para o futuro de Goucha, lendo as linhas da sua mão.