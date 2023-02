Goucha entrevista Maria Rocha, namorada do filho de Zulmira Ferreira

11 jan, 19:07

No «Goucha», a namorada do DJ Eddie Ferrer, o filho de Zulmira Ferreira, abriu o coração a Manuel Luís Goucha para recordar e homenagear o grande amor da sua vida. Maria Rocha recordou como se conheceram, o amor que sentiam e os planos que tinham para o futuro: «O nosso casamento ia ser este ano, agora tudo desapareceu». A namorada do DJ recorda o drama que foi saber que Eduardo tinha sofrido um aneurisma e o facto de estar na Turquia, com cuidados médicos duvidosos.