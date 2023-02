1 fev, 09:59

No «Goucha», Mariete recorda o filho com grande emoção. A mãe do cantor assume que todos os dias vai visitar o filho ao cemitério. Sente o coração mais leve das vezes que sai de lá e, por isso, nunca deixa de ir. A família recordou os êxitos do cantor e a forma trágica como partiu, deixando Portugal em choque.