Goucha entrevista Telma Madeira

No «Goucha», a convidada recorda a sua história de vida, que fica marcada pelo bullying que sofreu na adolescência. Telma Madeira é um dos nomes do momento, depois de ter participado no concurso Miss Universo e ter conquistado a melhor classificação portuguesa de sempre. A jovem, natural da Póvoa de Varzim, tem 23 anos e ficou em 16.º lugar na 71.ª edição do concurso Miss Universo. Ao nosso programa, revelou que nem sempre teve a confiança de agora. Revelou ter sido vítima de bullying: «Fizeram-me sentir um patinho feio». Explicou que não conseguia criar amigos e que recebia mensagens ameaçadoras. Chegou mesmo a viver uma depressão, foi medicada e teve ataques de ansiedade. Com a ajuda da família, do namorado e dos concursos de beleza, Telma conseguiu ganhar autoconfiança.