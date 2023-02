23 jan, 15:27

No «Goucha», o DJ relembra a participação no programa «A Quinta das Celebridades». O concorrente que desistiu da última edição do «Big Brother» admite que não estava a conseguir viver dentro da casa, sabendo que uma pessoa especial estava a enfrentar uma batalha. Apesar de ter desistido de ambos os programas, confessa que foram experiências que valeram a pena e não descarta uma futura participação.