Ontem às 16:05

No «Goucha», recebemos Sara Santos, modelo e ex-concorrente do reality show da TVI «Pedro, O Milionário», onde contou a sua trágica história da perda da filha Jéssica devido a negligência médica. Na segunda parte do programa recebemos, Cláudio Viana, ex-concorrente da Casa dos Segredos 3, onde falou sobre o seu percurso de vida polémico.