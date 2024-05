Há 3h e 10min

No «Goucha», recebemos Alex Ferreira, o último concorrente a ser expulso do «Big Brother 2024». Goucha fala-nos do novo reality show que vai apresentar, o «Dilema», e o ex-concorrente sugere o seu nome para ser um dos concorrentes. No final da conversa, o nosso convidado revela quem é que queria que ganhasse o «Big Brother 2024».