Goucha faz elogios a André Lopes: «Referia-me a si com espanto...»

Há 24 min

No «Goucha», Manuel Luís Goucha admite que o jogo de André Lopes foi brilhante e explica porquê. O ex-concorrente, que ficou com o quinto lugar na final do «Big Brother», aproveita para agradecer o apoio que recebeu dos fãs.