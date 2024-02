Goucha - Filho de Fernanda morreu aos 17 anos após 3 idas às urgências

Hoje às 16:09

No programa apresentado Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com história de superação de Ricardo Gomes e Susana Rocha, que sobreviveram a um acidente de viação quase mortal. Ficamos a conhecer a história de Fernanda Carvalho que acredita que a morte do filho, João Pedro Souto, de 17 anos, resultou de uma negligência médica.