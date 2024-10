Goucha - Flávia, da Casa dos Segredos, emociona-se ao revelar a sua história de vida

Hoje às 16:55

No último domingo, a “Casa dos Segredos” despediu-se de Flávia, que foi expulsa do programa com 22% dos votos, tornando-se assim na sexta participante a abandonar a competição. Conhecida pela sua personalidade forte, Flávia não conseguiu conquistar o apoio do público para continuar no jogo. Dentro do jogo, admite que se fez passar por algo que não é: "A minha estratégia de jogo era mesmo essa. A parte brincalhona faz mesmo parte de mim, mas a parte de entrar em guerra e não conseguir sair dela era tudo propositado". Manuel Luís Goucha questionou a Flávia: "Acha que deu imagem de burra, de uma certa futilidade?" Flávia pensa que sim, tanto que admitiu à voz que estava cansada de fingir ser burra.