Goucha - Francisca Cardoso, as lutas da Campeã Mundial de Kickboxing dentro e fora do ringue

Hoje às 16:00

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, Susana Cunha recorda atos que sofria às mãos dos colegas de escola e como isto lhe trouxe vários traumas. As agressões verbais e físicas perduraram durante anos e levaram em última instância à doença caracterizada por obsessões recorrentes (pensamentos indesejados e incontroláveis) e comportamentos repetidos de forma compulsiva. Recebemos também Francisca Cardoso que revê o seu passado marcado pelo abandono por parte da mãe e do pai. Conta como isto a marcou e afetou a sua vida. Francisca fala da necessidade que teve de receber ajuda profissional para lidar com os traumas da adolescência, o abandono dos pais.