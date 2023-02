Goucha - Francisco Rodrigues dos Santos quebra o silêncio após demissão do CDS

30 jan, 16:05

Francisco Rodrigues dos Santos, qua há cerca de um ano abandonou a liderança do partido político CDS, fala da sua vida após a demissão desse cargo político. O nosso convidado explica a importância da fé e da família no seu percurso, e, ainda, comove-se com as surpresas dos seus entes mais queridos. Ouvimos o testemunho de Filomena Oliveira, que aos 39 anos ficou numa cadeira de rodas e sem esperança de poder voltar a andar.