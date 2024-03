Goucha - Helena Coelho abre o coração e recorda a saída da televisão

Hoje às 10:10

No «Goucha», Manuel Luís Goucha conversa com Helena Coelho. Nasceu em Viseu e tem uma infância recheada de memórias felizes. Contudo, aos 14 anos, a sua vida mudou com o divórcio dos pais. Continuaram amigos, contudo, a mãe foi vítima de preconceito por ser divorciada. Teve amigos que lhe deixaram de falar por ser filha de pais separados e, por isso, tem uma relação muito cúmplice com o irmão mais velho, tendo até uma tatuagem igual.

Aos 17 anos, Helena veio para Lisboa estudar engenharia química, licenciando-se mas nunca exerceu. Era estudante universitária quando criou o seu primeiro blogue. Desde então tornou-se um fenómeno nas redes sociais e tornou-se criadora de conteúdos online a tempo inteiro.

Conta que não foi fácil lidar com a fama e com o ser reconhecida na rua. Do online Helena chegou a saltar para a televisão, onde teve vários projetos, como o programa VivaVida, apresentado com Ruben Rua, ou a condução do Diário do Big Brother, com Mafalda Castro.

Foi neste período que descobriu que estava grávida, não escondendo os receios. Hoje, é uma mãe babada apesar de ter passado por um parto doloroso.

Foi surpreendida pela filha e pelo marido em estúdio, que lhe deixaram bonitas palavras.

Conhecemos também a história de Patrícia Cardoso, que tem uma vida marcada por problemas de saúde consecutivos e ataques de pânico. Recorreu a ajuda da psicóloga Andreia Lourador, que explica o que fazer durante um ataque de pânico.