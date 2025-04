Goucha - Helena foi batizada pelo Papa Francisco

Hoje às 17:05

A manhã começou mais silenciosa no Vaticano. O mundo despede-se hoje de Papa Francisco, o líder da Igreja Católica que marcou uma geração com a sua simplicidade, humildade e profunda humanidade. Morreu esta segunda-feira, aos 88 anos, no Vaticano, deixando um legado de proximidade e renovação que tocou milhões, dentro e fora da fé.





“Recebi o batismo, a primeira comunhão e o crisma do Papa Francisco.”

A frase é de Helena Lobato, convidada especial nesta emissão da TVI, visivelmente emocionada. Foi em Roma que descobriu a fé, aos 40 anos, e foi o próprio Papa Francisco quem a batizou. “Escrevi-lhe uma carta. Fiz-lhe um pedido, se o Papa podia orar por pessoas como eu”, partilhou.