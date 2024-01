Goucha - Hugo Andrade dá a primeira entrevista após ficar em segundo lugar na final do Big brother

Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, conhecemos a história de Glória Alves e de Cristóvão Morgadinho que nos foi dada a conhecer pela Tia Céu, o furacão solidário que ficou comovida após Manuel Luís Goucha ter oferecido um ano de rendas ao casal. Agora, o próprio casal vem ao programa contar a história na primeira pessoa. Na segunda parte recebemos Hugo Andrade, que ficou em segundo lugar na final do «Big Brother», e que nos fala da experiência que viveu em 4 meses dentro da casa, comenta a polémicas e fala do futuro após o final do programa.