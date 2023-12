Goucha - Iasmin Lira fala do seu passado dramático e a experiência no Big Brother

Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história dos filhos gémeos de Dora Rosa, Pedro Sousa e Afonso Sousa, ambos padres. Recebemos também Iasmin Lira que revê um dos seus maiores traumas que a levou a uma depressão, o divórcio dos pais, a adolescência no Brasil e faz o balanço da sua experiência dentro da casa do «Big Brother».