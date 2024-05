Há 1h e 46min

No «Goucha», recebemos Alex Ferreira, o último concorrente a ser expulso do «Big Brother 2024». Vemos algumas imagens do seu casting para o reality show. O nosso convidado recorda as várias profissões que já teve, e recorda a altura em que decidiu ir trabalhar aos 18 anos e custear assim todas as suas despesas.