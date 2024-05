Goucha impressionado com história de Maria, trabalhadora nas limpezas e com duas casas construídas: «É maravilhosa»

Há 1h e 21min

No «Goucha», recebemos Maria Ferreira, de 73 anos, que é devota de Nossa Senhora de Fátima. Sozinha, a nossa convidada fez caminho de Santiago entre Lisboa e Valença, tendo demorado 22 dias a percorrer 500 quilómetros a pé. No final da conversa, Maria diz-nos de onde vem a sua felicidade e Goucha tece-lhe largos elogios, mostrando-se impressionado com o testemunho da mesma.