Goucha incrédulo: «Estiveste com o Cristiano Ronaldo? Ando há 30 anos para estar com ele!»

Há 1h e 49min

No «Goucha», ouvimos o testemunho do jovem Diogo Cunha, que foi diagnosticado com leucemia aos 12 anos. O nosso convidado recorda os primeiros sinais da doença que começaram por ser umas dores nas costas, que se foram agravando cada vez mais. O jovem fala-nos da parte mais difícil de toda esta batalha contra a doença, até que recebe a notícia mais feliz da sua vida. Diogo, que é apaixonado por futebol, revela que conheceu Cristiano Ronaldo e Goucha mostra-se surpreendido.