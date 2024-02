22 fev, 16:00

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, ficamos a conhecer a história de Rafael que pôs termo à vida um dia depois de ter completado 18 anos. Um ano após a tragédia, os pais continuam sem saber o que levou o filho a tomar a mais terrível das decisões. Inês Gutierrez regressa à TVI para falar da sua saída da televisão, do nascimento da filha e do futuro profissional.