Goucha - Inês Simões: a vida e a carreira da comentadora do «Big Brother»

Hoje às 16:30

No «Goucha», ouvimos o testemunho da atriz e comentadora da TVI Inês Simões, que nos fala da sua vida e carreira, nomeadamente a sua passagem pela série juvenil «Morangos com Açúcar» e o seu trabalho no «Big Brother». A nossa convidada recorda, ainda, o primeiro casamento ao lado do ator Luís Lourenço, e confessa ter saudades de representar.

Na primeira parte do programa, ouvimos o testemunho de Manuel Mendes, que ficou sem parte do braço esquerdo com apenas nove anos de idade, após acidente com máquina agrícola. Em adulto, Manuel ficou em 3º lugar nos Paralímpicos do Rio de Janeiro e recorda essa experiência. Uma história de superação.