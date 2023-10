Goucha - Infanta Maria Francisca revela detalhes do seu casamento

Hoje às 16:05

No programam apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com Dulce Pinto que faz o balanço da sua participação no «Big Brother», após ser expulsa na terceira semana do programa. Fala das relações que criou dentro da casa, do que viveu das polémicas e dos planos para o futuro. Na segunda parte, em exclusivo Infanta Maria Francisca partilha detalhe sobre o seu casamento com Duarte de Sousa Araújo Martins.