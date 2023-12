Goucha «invade» o estúdio e confessa que ligou 15 vezes para a Palmira do Big Brother

Hoje às 13:10

No «Dois às 10», recebemos a visita inesperada de Manuel Luís Goucha. O apresentador «invade» o estúdio e junta-se a Cristina Ferreira e a Cláudio Ramos para fechar o programa de uma forma única e, como seria de esperar, cheia de gargalhadas.

Manuel Luís Goucha aproveita e pergunta a Cláudio Ramos quem é o seu concorrente favorito do Big Brother 2023. Goucha lamenta ainda a saída de Palmira no último domingo.