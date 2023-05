Ontem às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a vida e carreira de Helena Coelho, a artista que integrou o grupo musical «Doce». Na segunda parte recebemos Isa Oliveira que faz o balanço da sua participação n’O Triângulo, aborda as polémicas que se viu envolvida, da relação com Domingos Terra e responde a questões de espectadores.