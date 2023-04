Goucha - Isabel Figueira: a primeira entrevista após o diagnóstico do tumor nos ovários

Hoje às 16:05

Recebemos a atriz, modelo e apresentadora Isabel Figueira, que recentemente foi diagnosticada com um tumor no ovário esquerdo. A nossa convidada explica-nos como lidou com o todo o processo, desde o diagnóstico até à notícia de que o tumor era, afinal, benigno. Entre várias emoções e a surpresa do namorado Luís Santos, Isabel Figueira mostra-se feliz e grata à vida. Ouvimos o testemunho de Clarisse Macedo, uma mulher que faz um relato impressionante e traumático das agressões das quais foi vítima, por parte do ex-companheiro.