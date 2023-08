Goucha - Jéssica Maria: após 11 anos, conversamos com ex-concorrente da «Casa dos Segredos 3

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com o desespero de uma família que viveu um cenário de horror, por a matriarca da família de, 74 anos, ter sido encontrada morta num caixote do lixo. Na segunda parte, recebemos Jéssica Maria, a ex-concorrente da «Casa dos Segredos 3», que fala dos relacionamentos que teve após abandonar o primeiro reality show, os negócios que criou e as críticas nas redes sociais. Na última, João Urbano e Pedro Silvestre que falam dos seus negócios de verão.