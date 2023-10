Goucha - Joana Araújo: o que é feito da antiga assistente do «Você na TV!»?

24 out, 16:05

Recebemos Joana Araújo, a antiga assistente do «Você na TV!», para uma conversa cheia de revelações. A nossa convidada partilha a parte mais dramática da sua infância, fala da concretização do sonho da maternidade com apenas 18 anos, recorda a sua passagem pelo antigo programa das manhãs, e fala do seu mais recente projeto: a criação de um tema musical de apoio às vítimas de violência doméstica. Joana Araújo, também uma ex-vítima de violência psicológica, partilha esse testemunho. Ouvimos a história de Nídia Pardal, que foi condenada a pagar uma indemnização à vítima do pai agressor. Após tentar matar a mulher, este homem colocou termo à vida, e a filha é agora obrigada a pagar mais de 30 mil euros à respetiva madrasta.