Goucha - Joana França: os altos e baixos da vida e carreira da atriz!

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, conhecemos Susana Assunção que nos conta como perdeu o marido para um AVC, fala do processo de luto e das duas filhas menores da qual cuida sozinha. Na segunda parte, recebemos Joana França que relembra o seu inicio de carreira aos 6 anos, fala do período em que esteve sem trabalho vários anos, do que fez para mudar a sua vida e como conseguiu regressar ao mundo da representação.