Goucha - Joana Lemos fala, em 1ª mão, sobre a sua história de amor com o milionário Lapo Elkann!

Hoje às 16:30

No «Goucha», o nosso apresentador foi até ao Algarve para conversar com a ex-piloto Joana Lemos, casada com o milionário e herdeiro Lapo Elknann. A nossa convidada recorda como foi o casamento, em Tavira, e quais os artistas de música que convidou para a festa, inclusive um nome bastante conhecido do público português. A ex-piloto recorda como é que começou a história de amor com o marido e sublinha as qualidades do mesmo. Lapo é herdeiro de um dos maiores impérios de Itália, sendo um dos filhos do fundador da Fiat.

Na primeira parte, ouvimos o testemunho de Soraia Rodrigues, que nos fala da morte do seu filho Enzo. O bebé morreu aos 37 dias de vida vítima de uma alegada negligência médica. Em estúdio, recebemos os pais do falecido bebé, que começam por falar do facto do seu filho ter nascido com o coração do lado direito.