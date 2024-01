Goucha - Joana Sobral esclarece beijo em público com Francisco Monteiro após saírem do Big Brother

Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Adriano Neves que foi submetido a mais de 30 cirurgias após um acidente de viação e acabou amputado de uma perna. Recebemos André Lopes, que saiu do «Big Brother» em quinto lugar na final, e no faz o balanço da sua participação, o que pensa da vitória de Francisco, dos desejos para o futuro e da sua vida amorosa. Joana Sobral comenta a polémica em que se viu envolvida após ser avistada a beijar o vencedor do «Big Brother» numa discoteca, recorda umas das fases mais difíceis da sua vida, faz o balanço da sua participação no reality show e revela se sente algo mais por Francisco Monteiro.