Goucha - João Braga: mais de 50 anos a cantar o fado!

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de amor de Tânia e Alexandre Izumi e a terceira filha do casal que nos últimos 4 meses de gestação sobreviveu dentro da barriga da mãe sem qualquer líquido amniótico, tendo nascido saudável. Na segunda parte, recebemos o fadista João Braga que nos fala dos seus mais de 50 anos a cantar o fado e recorda a falecida mulher, Ana. Na terceira parte, Dário e Inês, com apenas 10 anos, impressionam com cante alentejano.