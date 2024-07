Goucha - João Claro: cantor popular revela passado dramático até alcançar o sucesso!

Hoje às 16:35

O cantor popular João Claro fala-nos da sua infância pobre, do bullying que sofreu na escola, e do facto de ter desistido da escola para ir trabalhar para a construção civil. O nosso convidado recorda o início na área da música e recorda os comentários negativos que ouviu e que o magoaram, mas não esquece as duas referências bem conhecidas do público português que tiveram ima influência positiva no seu percurso: Nuno Eiró e Nel Monteiro. João Claro mostra-se comovido ao falar da mãe que sempre foi o pilar da família.