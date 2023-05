Goucha - João Espírito Santo: o acidente quase mortal, o tumor no peito e o amor à familia

Ontem às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com o fadista Gonçalo Salgueiro que recorda a sua infância e fala da sua carreira. Na segunda parte, João Espírito Santo fala do acidente que quase lhe roubou a vida, da recuperação milagrosa, da família e do novo problema de saúde que ameaçou o seu bem estar.