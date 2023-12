Goucha - João Moura Caetano fala sobre o fim da relação com Luciana Abreu

Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com história de Maria Vivas que nos fala do cancro da mama triplo negativo que enfrentou e como isto mudou a sua vida. Na segunda parte, recebemos João Moura Caetano que recorda a sua infância no Alentejo, a influência da família na sua profissão como cavaleiro tauromáquico e das polémicas em que se viu envolvido na separação de Luciana Abreu.