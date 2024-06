Goucha - João Póvoa Marinheiro dá a conhecer a sua história de vida e declara-se à namorada

Hoje às 16:30

João Póvoa Marinheiro, 31 anos, é pivô no programa informativo “CNN Prime Time”. Com poucas entrevistas dadas, João Póvoa Marinheiro foi nosso convidado para uma conversa de vida, sem esquecer o famoso namoro com Nelma Serpa Pinto, jornalista da SIC, que dá muito que falar.

Conhecemos ainda a história de Rúben, que sofria de um distúrbio que o destruiu por dentro, fobia social. Começou por ser um jovem muito ativo, mas com o tempo ficou mais isolado.

Retirou a própria vida, aos 22 anos. A mãe partilha a sua história deixando um alerta para a urgência de ajudar os jovens.