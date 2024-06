Hoje às 16:30

João Villas-Boas, irmão do atual presidente do Futebol Clube do Porto, André Villas-Boas, foi hoje nosso convidado para uma conversa de vida.

Conhecemos ainda a história de Diva Gonçalves e Cláudio Ribeiro, que viveram a maior dor ao perderem a primeira filha aos 6 meses de gestação. Casal acredita que a filha morreu devido a negligência médica e luta para saber a causa da morte.