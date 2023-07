Goucha – Joel tem uma doença grave e progressivamente incapacitante

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luíz Goucha, começamos a tarde com a história de Joel Silva, que começou por perder força num dos braços, mas veio mais tarde a descobrir sofrer de uma doença incurável que fez perder o controlo do próprio corpo e ser completamente dependente da companheira. Na segunda parte, recebemos Mário Oliveira, um dos protagonistas de «Casamento Marcado», que fala do divórcio, dos filhos e faz uma revelação inesperada em relação a uma das concorrentes que conheceu no programa.