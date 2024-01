Goucha – José e Eliana procuraram familiar desaparecida que estava na morgue há 13 dias

Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Carla que tem uma vida marcada pelo abandono e maus-tratos. Recebemos José Oliveira e Eliana Neto que falam de Fátima, de 62 anos, que dada como desaparecida durante semanas vieram a descobrir que estava há 13 dias «abandonada» numa morgue. Diogo Amaral visita-nos para falar da história da sua personagem na novela «Cacau» e das gravações no Brasil.