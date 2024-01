Goucha - Júlio foi violada, vítima de maus-tratos e obrigada a casar com o agressor

Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de vida de Júlia Gomes, uma mulher que nunca se sentiu uma filha desejada, foi violada e obrigada a casar com o agressor, teve mais dois relacionamentos dos quais nasceram os filhos um filho com paralisaria cerebral e uma filha com uma doença rara diagnosticada aos 30 anos. Na segunda parte conhecemos Joana Freire que nasceu sem canal vaginal e sem útero o que a impedia de ter uma vida sexual normal e de gerar um filho.